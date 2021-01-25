感謝醫護人員無私奉獻，長期在第一線堅守岡位、守護民眾的健康安全，摩斯漢堡自今（1/25）日起至2/7推出全民「健康吃、挺醫護」專案套餐，元氣組合早餐選擇咖哩豬排堡或元氣牛肉蛋堡，搭配冰紅茶/熱摩斯紅茶可享優惠價69元，早上10點30分前提供。

另外，點購活力組合藜麥薑燒珍珠堡搭配冰紅茶/熱摩斯紅茶優惠價89元，亦為早上10點30分後提供。凡出示醫護相關證件免費加贈玉米濃湯乙杯，亦可更換為方塊薯餅/抹茶紅豆派/蒟蒻/薯條。

摩斯漢堡向第一線辛勞的醫護人員表達感謝與關懷。全民共同挺醫護，一般民眾點購加20元即可享上述優惠。

摩斯漢堡在防疫期間全店服務人員配戴口罩、更再加強手部清潔衛生，門市入口提供除菌酒精供顧客使用，以及定時消毒客席、維持社交安全距離實施，提供最安心安全的用餐環境。摩斯漢堡挺醫護齊心抗疫，共同度過疫情，謝謝醫護團隊的專業及努力。

(工商 )