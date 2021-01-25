洛杉磯湖人上周打敗密爾瓦基公鹿，特別是主將詹姆斯(LeBron James)力壓勁敵「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)。媒體詢問詹姆斯是否對自己的表現感到滿意，詹姆斯賽後表示：「沒有，你們都懂我的，個人從來不是重點，最重要的是球隊的成功。我真的不在乎(個人表現)，我只是全力拚鬥幫助球隊獲勝而已。」

ESPN球評史蒂芬史密斯(Stephen A. Smith)在節目上說：「詹姆斯在鏡頭前公然撒謊，他對美國人、以及任何聽到此話的人說謊。我不會太責怪他，詹姆斯如果完全只在乎團隊，他就不會有今日這麼偉大的成就。特別是籃球，個人榮辱也在其中，有時候你就是必須向對手示威，讓他好好記住你。」

「詹姆斯上籃得分獲得加罰，得意地展現肌肉的時候，這個動作跟團隊有關嗎？當頭給對手灌籃，對觀眾長嘯的時候，這個動作跟團隊有關嗎？根本沒人質疑他把個人看得比團隊重要，他早就證明自己不是自私的球員，那確實值得大家尊重。然而現在聯盟這麼多球星組團，不只是針對詹姆斯的球隊，也是針對他個人。」

「一個人不會平白無故花個幾百萬美元養生，只為了團隊而戰。他肯定是要幫球隊摘冠，並且自己成為其中的關鍵人物，我個人認為這很值得敬佩。所以詹姆斯顯然在說謊，我不想苛責，那只是他說的場面話，他向來很會說場面話。」

(中時新聞網)