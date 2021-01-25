衛福部立桃園醫院出現防疫破口，累計至今已15人確診，還滾雪球式讓居家隔離人數一舉衝到5000人。一名桃園市衛生局的防疫人員表示「對不起，讓桃園人被貼上標籤了」，但他也大嘆「之前的堅持和努力感覺也就在這幾天一樣被抹消得一乾二淨」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出這名防疫人員的千字長文，他開頭點名一般民眾，表示全台防疫、醫護人員讓民眾可以「看演唱會、排隊數小時只為了逛日本知名連鎖零售商店、在火車上喇舌」。雖然他表示感謝民眾配合，但內心百感交集。

他認為這次桃園醫院事件中，「媒體過度渲染、群眾的責備、封院和封城傳聞、外縣市的禁桃令等等」，都是對防疫人員的打擊，讓他們的堅持和努力被抹消得一乾二淨。他表示防疫人員投入的時間、人力與心力和焦躁惶恐，絕對不是一般人可以想像的，「為什麼我們這麼努力防堵，換來的只是被貼上標籤、誤解和不理性的責備，防疫並不是動動嘴巴敲敲鍵盤就可以做到的事」。

最後他也強調感謝指揮中心的長官，且表明不需要物資，只要一句簡單的「謝謝」、「辛苦了」，並對桃園人致歉，「因為讓你們被貼上標籤了」。不過他表示身為桃園人很驕傲，因為有最堅實的醫護人員和防疫團隊，且一定不會垮、會竭盡全力防堵疫情的擴大。

（圖／爆廢公社二館臉書）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)