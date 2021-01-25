美國總統拜登25日將對南非等30國祭出旅行禁令，防止變種病毒入侵美國。

外媒引述消息人士指出，為了防堵南非變種新冠病毒入侵，美國總統拜登將在今（25）日對南非祭出旅遊禁令；此外，拜登今天也將重新恢復對英國、愛爾蘭、巴西、以及歐洲申根地區26國的入境限制，推翻前總統川普卸任前的解禁。

路透社、美媒CNBC都引述消息人士指出，拜登將在美東時間25日對南非祭出旅遊禁令，禁止過去14天到過南非的非美國公民入境美國。

同一天，拜登也將重新實施對英國、愛爾蘭、巴西、歐洲申根地區26國的旅遊禁令，禁止過去14天到過上述這些國家的非美公民入境，美國永久公民、眷屬、以及部分獲准入境的非美公民不在此限。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）首席副主任舒查特（Anne Schuchat）昨日證實，由於令人關切的變種病毒已經擴散到南非之外，因此美國正在將南非列入限制名單，舒查特強調，此舉是為了保護美國人，同時降低變種病毒擴散、讓現階段疫情更惡化的風險。

南非變種病毒「501Y.V2」的傳染力比原來的病毒株多出50%，目前已擴散至全球至少20國，不過尚未在美國境內出現，CDC官員指出，如果有需要，未來不排除對更多國家祭出旅行限制。

目前全美20州已經偵測到英國變種病毒株「B.1.1.7.」確診案例。

此外，新任CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）今日也將簽署新令，要求所有2歲以上旅客，在搭乘飛機、渡輪、火車、地鐵、公車、計程車等交通運輸工具時配戴口罩，唯獨吃東西、喝飲料時能短暫拿下口罩，新令預計幾天內實施。

美國前總統川普於18日卸任前夕簽署行政命令，撤銷對英國、愛爾蘭、巴西、以及歐洲申根地區26國的入境限制，自1月26日起實施，不過當時拜登團隊就已經表態不會支持取消限制。

(中時新聞網)