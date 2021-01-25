消息人士透露，因南非發現新冠肺炎新變異病毒，美國總統拜登周一將簽署一項旅行禁令，禁止大多數最近曾到過南非的非美國公民入境。

拜登亦將對來自英國與巴西的非美國公民入境重啟旅行限制，因為這兩個國家也出現新冠肺炎新病毒株。這些限制也將適用於愛爾蘭與歐洲大部分地區。前總統川普在拜登即將上任之前，撤銷了這些限制。

疾病控制與預防中心（CDC）首席副主任舒查特博士（Anne Schuchat）表示，該機構「採採取一系列措施保護美國人，並減少這些變異病毒傳播並加劇當前疫情的風險。」

在拜登上任之前，即將上任的白宮新聞發言人莎琪（Jen Psaki）即批評川普取消國際旅行限制的舉措，因為世界各地出現了更具傳染性的變異病毒。她在推特上表示：「我們擬強化國際旅行相關的公衛措施，以進一步減緩疫情傳播。」

上周川普下令自1月26日起，取消其政府在大流行病初期，對來自大部分歐洲地區、英國與巴西的大多數美國公民實施的旅行限制。而美國政府也將自這一天起，強制包括美國公民在內等要飛往美國的航空旅客，在登機前必須出示最近的新冠狀病毒陰性檢測結果。

白宮公衛顧問佛奇博士（Anthony Fauci）表示，目前可用的疫苗似乎對更具傳染性的新變異病毒效果較差，但仍可能提供足夠的保護，仍值得施打。

美國CDC周日亦宣布，對於來自缺乏新冠病毒檢測之國家與地區的航班，將取消航空公司可為某些旅客申請臨時豁免的選擇，這項命令將在周二執行。

根據約翰·霍普金斯大學統計，自新冠肺炎疫情爆發以來，美國累計已超過2500萬人感染，其中至少41萬7,000人染疫死亡。目前美國尚未發現任何南非變種病毒的確診病例，但是有一些州已經發現英國變種病毒病例。

(時報資訊)