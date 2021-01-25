女星何如芸自從八點檔《炮仔聲》殺青後，她多出許多時間休息充電，親民的何如芸也樂於在網上分享近況，她昨（24日）就在臉書分享，自己日前素顏戴口罩、頭上還頂著鯊魚夾外出被認出，何如芸不禁好奇問「還認得出來喔？」而對方則回答：「因為妳的眼神」，讓何如芸聽了超級感動。

何如芸昨在臉書發文，透露她日前到忠孝東路採買食物，還自嘲：「單身女人的冰箱只有礦泉水和冰淇淋」，不過何如芸在生鮮超市和速食店時，卻先後被收銀員問：「請問妳是何小姐嗎？」當時頂著素顏戴口罩、頭上還頂著鯊魚夾的何如芸，還羞赧地說：「搞成這樣妳還認得出來喔？」結果對方回覆何如芸：「因為妳的眼神」。

收銀員進一步表示，自己就是何如芸的粉絲「我很喜歡看妳的發文！我天天想看，妳寫了什麼」，讓何如芸聽完直呼：「雖然只有短短2句話，卻讓我覺得很動人」，同時，何如芸也感性提到，自己原本作風隨興，但隨著歲月增長，讓她現在說話要字字斟酌，仔細推敲才敢說出口，雖然對何如芸來說是進步，但她也直呼：「我還是想念那個率性的自己」。

何如芸日前與花蓮美侖飯店董事長王敏錡打離婚官司，並爭取2個兒子的撫養權，回首婚變登上媒體版面，也讓何如芸日前對媒體感嘆，她過去曾被負面情緒籠罩，期待做些什麼能改變，但隨著何如芸改變想法後，也讓她豁達說：「好像沒那麼過不去，不只接受，也去面對並放下」。

(中時新聞網)