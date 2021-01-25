UNCTAD(United Nations Conference on Trade and Development，聯合國貿易和發展會議)周日(24日)發布報告，去年由於疫情資本國際流動大減，全球FDI(外國直接投資)衰退42%，但中國大陸是唯一逆勢成長經濟體，幅度達4%，吸金1630億美元(約4.6兆台幣)也超越美國的1340億美元，成全球最大FDI接受國。

FDI依國際貨幣基金定義，外資若和當地企業合開公司，至少須持有公司10%以上股份(部分國家允許外資設立全額持股公司)，否則只算投資組合。儘管並非主要經濟指標，仍可看出國際資本是否看好特定市場。

報告顯示，已開發國家去年接受FDI大砍69%，歐盟受損嚴重，幅度與平均值相近，美國也衰退49%，因此被大陸超車。終於脫歐成功的英國沒有新的外資流入。開發中國家FDI也減少12%，因此大陸顯得格外異軍突起。

分析指出，疫情控制是否成功，可能是影響國際資本最主要的選擇因素。此外，美國前任總統川普(Donald Trump)發動的貿易戰、科技戰，可能也使國際資本為規避關稅壁壘、美國禁令，直接至陸投資，因此形成外資勞動力密集產業確實逐步將供應鏈移出大陸、但FDI卻持續成長現象。人民幣穩定的匯率，也是可能誘因之一。

(中時新聞網)