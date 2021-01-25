1月進入尾聲，距離農曆新年只剩2個多禮拜的時間，如果今年目前仍覺得自己運勢不佳的朋友別擔心，搜狐專欄《手相學生肖星座運勢》日前就點名3生肖，指出他們從今（25）天起至2月20日這段期間財運旺到財神都忌妒，不只橫財發不完，好事也會不停上門，快來看看你是否上榜吧！

▍生肖雞

生肖雞的朋友在1月25日到2月20日之間運勢高漲，財神也會在這段期間格外眷顧努力的他們，讓他們有機會存款暴增，財富滾滾而來。屬雞人平常在親友面前說話很有份量，深受信賴，因此也有機會提供他們致富的機會或是帶旺他們的財運。

▍生肖虎

生肖屬虎人在1月25日至2月20日走橫財運，不僅事業飛黃騰達，隨著土、金運的加強，之前遇到的問題都能撥開雲霧，迎來大發展。屬虎人也因為福運強大，身邊貴人不斷，幫助自己在職場有更好的發展，靠著不斷突破自我，財富收入也跟著大幅提升。過去運勢都算不錯的屬虎人，只要繼續加強自己的能力，懂得進取，今年必定能持續好運。

▍生肖龍

生肖屬龍人在1月25日到2月20日這段期間好運連連，財源滾滾，因為朱紫互助，財神上門來撒錢，只需時運互助，就不怕賺不到錢！只要能立定目標且持之以恆的奮鬥，就能讓年末進賬繼續走高，收穫滿滿。

(中時新聞網)