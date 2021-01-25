前台北市衛生局長邱淑媞，當年在SARS和平醫院封院決策中扮演關鍵角色，隨著衛福部桃園醫院群聚感染影響持續擴大，當初封院的爭議也再度被提起。前和平醫院急診室主任爆料，當時醫護人員反應防護衣不足，邱淑媞不僅沒有正面回應，還罵所有人「自己做錯的事情，自己負責」。

2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS），和平醫院遭封院的第4天，邱淑媞與前局長葉金川全程穿戴防護衣、頭罩、氧氣筒，進入和平院區開會，裝備比第一線急救的醫師裝備還要齊全，最後因飽受社會輿論批評，邱淑媞提出辭呈。

前和平醫院急診室主任張裕泰接受《三立》採訪時爆料，當時邱淑媞穿著防護衣進到醫院，但院內所有醫護人員都沒有防護衣，但邱淑媞卻沒有對此回應，還罵所有人「你們自己做錯的事情，你們自己負責」。

SARA期間，和平醫院封院兩周，共造成32人死亡。（圖／Google Map sepia）

和平醫院封院，共造成32人死亡。如今封院爭議再被提起，邱淑媞在臉書提出質疑，如果是台北市政府下令封和平，那麼高雄長庚醫院又是誰下令封院的？如果和平沒有封院必要，那台大、高雄長庚、陽明等醫院，是否也不必封院？她氣憤表示，中央只下令卻不支援，還四處放話「是要把所有人關到死」，進而製造仇恨與混亂，放眼全球只有台灣做得出來。

邱淑媞也在留言處提到，「民進黨放香港病毒進台灣，害死和平醫護。」而她接受《三立》採訪時反問，「現在沒有責任政治了嗎？因為民進黨從來都是不可以打的啊」，指稱是香港淘大花園社區的病毒，所以很多人逃到台灣來依親，當時就是沒有鎖國，也沒有入境檢疫。

一連串的言論引來各界圍剿，邱淑媞昨（24）日在臉書表示，看到鋪天蓋地的霸凌，家人非常擔心她的人身安危，而這些人的目的，「就是要叫吹哨者閉嘴！」踐踏的不只是她個人的身心，更是台灣民主與法治最不堪的傷痕。

邱淑媞呼籲，疫苗是鋼盔，可以保護前線作戰醫護；檢驗是探照燈，幫助讓病毒現形。若不能給醫護鋼盔，最起碼不要讓他們在黑暗中作戰，一定要給予檢驗上的充足支援，只希望不必再有人終身被蹂躪、不必再有醫護的血淚，否則一旦傷亡擴大、有下一個部桃，卸責別人救得回嗎？

(中時新聞網)