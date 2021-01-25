【愛傳媒鼎震繼專欄】高雄有四位仁兄，據說是民間團體，不隸屬任何政黨，他們的豐功偉業是幫忙將韓國瑜罷免掉。所持的理由是：韓國瑜一點都不懂市政，所提政見草包，而更糟的是，市長位置還沒坐熱，居然跑去選總統。所以，他們為了光復高雄（真不知韓國瑜是哪來的外來種，還是日本軍閥，所以要光復），凸顯絕大多數高雄人有腦袋，吃軟不吃硬，不要外來人當市長，韓國瑜非罷免不可。

於此，結論先說，罷免權本就是民主制度一環，高雄市民的確展現出他們的民意，韓國瑜也服輸下台。接下來，2021年2月6日罷免鳳山選區市議員黃捷，四位仁兄中的三位跳出來說黃捷是小蝦米，是因為有人、有政黨輸不起，不尊重罷韓的民意，執意推動報復性罷免，請大家出來不要同意罷免黃捷（廣告看板作的可真大）。這三位仁兄的邏輯很怪，怪在那裡呢？

讓我們審視罷免黃捷的理由：（1）閉著眼睛幫執政團隊的錯誤政策護航，從高雄市的治水、市政建設都是如此。翻著白眼擺明和某政黨對著幹。（2）不顧南部鄉親的忌諱，在人家喪禮上塗著大紅口紅，穿著像是走秀服裝參加喪禮。（3）最近力挺萊豬進口。

有著這起碼的三大理由，在符合正當程序提出罷免後，當然可以進行罷免。當然也可以有相關團體來遊說，希望同意罷免的人出來投票。這和四位仁兄當初推動罷免韓國瑜是一樣的。

好了，結果你們四分之三仁兄說，這些罷黃捷的人是居心叵測（你們四個就沒有？），沒有真正為高雄好（沒看出你們對高雄多好？），所以要終戰，不要再罷免了。這邏輯很不對啊！你們可以發動要大家罷免。別人提的就不行？而講到最後這個終戰，就更不懂了，如果發動罷免是發動戰爭，那也是你們四個先挑起來，你們是戰犯啊！現在你說要和平，要終戰，這不是該你們說的啊！

你們這四分之三的仁兄，現在只有一種話可說，那就是尊重對方提出的罷免，加一句你們不贊成，也希望不贊成的出來投不同意票。如果四分之三仁兄有這樣說，還覺得你們大氣。結果現在讓人看破手腳，你們的言論更像是是別人收買、收編的打手而已。

這些年常有許多人說，臺灣兩黨、兩邊所推出的民意代表，沒有什麼好人可選。實在不想在不怎樣的一籃蘋果中，挑個比較不爛的蘋果出來。所以乾脆不投票或是投廢票。尊重這些人，畢竟這也是民主的一環。但是現在有罷免，這個過程和挑比較不爛的蘋果不一樣了。罷免是將很爛的蘋果挑出不要。這種民主過程有理。有人提出罷免真的很爛的蘋果，很樂意去參加罷免。因為爛蘋果挑掉不要，有助於讓一些不爛的蘋果保持更好，不是嗎？

作者為博士、蹇解篇專欄作家。

蹇、解，為易經卦象。蹇為前有阻礙、阻難。既有阻難不通之處，當然需要「解」決。取易經兩卦象，以示目前國家社會所遭逢的困境，應如何解決之道。

鼎、震二字，依易經，鼎，合眾人之力；震，震聾發聵。國家大事，需要大家合作關心，以震聾發聵、監督政府。

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(中時新聞網)