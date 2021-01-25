【愛傳媒蔡詩萍專欄】週末，應《Verse》雜誌與「馥蘭朵烏來」的邀約，到飯店擔任「君子講堂」系列講座的第一場。

開心，但誠惶誠恐，怕假日沒人來，又怕搞砸了雜誌創辦人張鐵志學弟的期待。但我又是一個對演講蠻有自信的人，既然接了，幹嘛怯場呢！是不是？

週五陪著妻小入住飯店，天氣不佳，但飯店服務一流。

我們全家對馥蘭朵不陌生的，女兒很小時，我們帶她來泡過湯，我也曾因為參加烏來的越野跑，而帶著妻小住過，還記得出門前妻子女兒睡得正酣，跑完回來，她們還在睡，彷彿不知道惱公惱爸，剛才兩三個小時正經歷了一場體力與意志力的拔河呢！

歲月悠悠，女兒都高一了！再回「馥蘭朵烏來」是演講！

我的講題是，〈從生命中的不可能性，活出豐盛〉，我另外加了個副題：「我的中場哲學」。

因為是知名高階的飯店主辦，聽眾必須是入住戶，或為了聽講座而來吃午餐買套票，所以，不是很便宜的演講，我會擔心是必然的。

假日嘛，會有人願意花錢，來聽一場還蠻嚴肅的演講嗎？還好，《Verse》夠夯，還好「馥蘭朵烏來」夠有名，來的聽眾竟然坐滿有限但位子！

我怎能不卯足了勁呢！我的「中場哲學」也不複雜，我們都有自己的人生，但有沒有「故事」呢？

「故事」是一種反省，回顧，選擇的過程，再平淡的人生，一旦有了檢視的角度，便會變得不一樣。但，檢視的角度何來呢？

我們必須要有「想要不一樣」的新起點，這起點不能等到自己已經來不及了，才覺悟，是可以透過別人的故事而去反省，去警示自己。

人生很短的，沒有比較別人，我們不易知道。人生可以很惜福的，沒有對照別人的際遇，我們往往會忽略。

中場，是一個概念。

我們警惕到人生不知何時是終點，中場於是就是一個提醒，你，應該怎樣為自己寫下想要的故事？

我一口氣講了快一百分鐘，一點不覺得累。感謝《Verse》副社長蔡瑞珊到場致詞，海坐滿全場！

感謝「馥蘭朵」集團行銷企劃副總經理段存吉，一個橄欖球好手，精彩的企劃。

文化，是生活的一環，也應該有細膩，雅致的一面，我從來都很有信心，自己可以扮演的文化人角色。

很棒的企劃，很好的跨業合作，很美的場所，構成我們對文化的想像力。文化是門好事業！

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)