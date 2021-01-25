【愛傳媒葉元之專欄】蘇貞昌1月23日視察桃園區農改場樹林分場，拿起九層塔來聞，記者問他有味道嗎？他竟回答「如果沒有味道，就是武漢肺炎了」。

在全國上下努力抗疫期間，行政院長對疫情如此輕蔑，簡直令人傻眼，完全失格！

日前蔡英文總統說，無知跟歧視無助於防疫，這應該就是說給蘇貞昌聽的。蘇貞昌認為聞不到就是得新冠肺炎，這就是無知。

像我鼻子過敏，也常聞不到味道，也不見得聞的到九層塔的味道，所以現在要去隔離了嗎？

而且按照蘇貞昌的話，以後九層塔可以取代核酸檢測了。境外回國的人，不用持陰性的核酸檢測報告，只要移民署的人在入關處準備很多香料，讓他們來聞，看聞不聞的到九層塔，還是聞不聞的到臭豆腐，聞不到直接進負壓隔離病房。所以講這種話就是無知。

另外，蘇貞昌這句話充滿歧視，他把新冠肺炎者的其中一個症狀，拿來嘲笑，洋洋得意自己沒有失去味覺，所以很了不起嗎？把別人的傷痛掛在嘴上，這讓新冠肺炎患者聽到有多傷心！

另外那些醫護人員，第一線在照顧病人的人，聽到行政院長把病人的症狀，拿來當作嘲笑的一句話，聽到會多難過。

他們在前線打仗，大官在後面講風涼話，完全沒有同理心，根本不配做人民的父母官。蔡英文總統，您都看不到嗎？

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)