巨浪-3長程潛射飛彈

北京已試射最先進的巨浪-3長程潛射飛彈3次，但至今未正式透露隻字片語。

據《南華早報》（South China Morning Post）24日報導，巨浪-3預料可在2025年徹底與解放軍下一代潛艦整合。但中方連研製這款飛彈，都還沒有正式加以證實。然而，據美國軍方報告指出，巨浪-3仍是威脅，也是少數射程能達美國本土的飛彈之一。

觀察家說，巨浪-3將賦予中方可靠的核威懾力，以及對敵的二次打擊力。當巨浪-3上解放軍潛艦時，應該能發射包括核彈頭在內的多枚彈頭，而射程則超過1萬公里。

美國空軍「國家航太情報中心」（National Air and Space Intelligence Centre，Nasic）在1月的「彈道與巡弋飛彈威脅」（Ballistic and Cruise Missile Threat）報告中，歸納出這結論。

解放軍2019年6月2日凌晨疑似試射巨浪3飛彈。（網路）

巨浪-3長程潛射飛彈

報告中說，中方在研製並測試攻擊性飛彈，同時也在升級其他飛彈。「2018年11月時，中國渤海試射了新型巨浪-3......而巨浪-3的射程比巨浪-2更遠。」此外，報告強調，未來5年間，能威脅美國的中方彈頭可望從原本的16枚，增為遠超過100枚。而解放軍目前最強的，就是威力和巨浪-3不相上下的東風-41陸基飛彈。

而美國科學家聯盟（Federation of American Scientists，FAS）也大致支持這結論，事實上，該組織1月19日時也曾自行提出報告說，巨浪-3和仍在服役的巨浪-2相比，已有重大升級。美國科學家聯盟在報告中指出，「國家航太情報中心」報告裏有關中方最重大的消息，就是新型巨浪-3能投放多枚彈頭，射程更超過1萬公里，戰力遠比射程只有約7,200公里的巨浪-2強大。

不過，就算巨浪-3射程增加，解放軍動用一流的潛艦，也沒辦法從南海打到美國大陸。而要做到這點，中方潛艦必須從較靠近日韓的渤海發射飛彈。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）資深安全專家戴維斯（Malcolm Davis）指出，中方的飛彈研發賦予它能迅速部署，提高反擊機會，得以生存的報復戰力。

他指出，研製像巨浪-3這樣更先進的潛射彈道飛彈很重要，尤其是北京迫切想要確保二次打擊戰力，更是如此。不過，戴維斯也指出，巨浪飛彈必須從遠離中方海岸的地方發射，才能打擊美國東岸。「由於巨浪-3需要從渤海作業，以投射彈頭到美國大陸西部，或是更深地投向第二島鏈，以達美國東岸……對中方來說，要遠距部署他們的（彈道飛彈潛艦），而不被發現，將會充滿挑戰。」

另一方面，美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深國防分析家希斯（Timothy Heath）指出，巨浪-3是款可怕的武器，加上東風-41，能賦予中方從極遠的距離，攻擊美國大陸的有效手段，而這也提高了中國飛彈的生存力。

他指出，解放軍傳統與核戰力搭配，提高了美國與中方爆發任何衝突的風險與成本。而目標在於說服美國，不值得為這類交戰冒險，讓北京得以在不用和美國開戰的狀況下，贏得與台灣等的對抗。

(中時新聞網)