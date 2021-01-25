搶寒假餐飲商機，全球最大披薩連鎖品牌達美樂以「鼓勵同學考滿分」為名，舉辦免費送披薩活動，即（1/25)日起至1月27日免費發送8,000個披薩，活動期間內只要家中國小或國中學生有100分的考卷，學生持卷至達美樂門市即可免費兌換個人6吋披薩一個，夏威夷/總匯/白醬彩蔬，口味3選1。

台灣達美樂表示，「達滿分 達美樂請你吃！」活動，旨在以美味披薩作為孩子們努力的獎勵，陪伴孩子補充能量再出發，鼓勵學子繼續加油。

達美樂推出的「達滿分 達美樂請你吃！」活動辦法為，全台國小或國中學生親自持109學年度上學期期末考100分的考卷（平時考卷或電腦劃卡不適用），可到全台達美樂門市免費外帶一個6吋個人披薩。活動時間為1月25日起至1月27日止，每家門市限量50個，換完為止。

達美樂提醒，達美樂門市營業時間為上午11點起，學生需親自到店兌換，恕無法由家長代領。披薩限定三種口味：夏威夷、總匯、白醬彩蔬，無法更換其他口味。另外，可加價升級餅皮、或額外加配料。

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