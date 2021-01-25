美股上周五震盪走低，本周有蘋果、特斯拉、臉書等重量級財報即將揭曉，市場指望科技股重振威風，台指期今開跌4點、金融期開跌0.8點、電子期開漲0.5點，短線仍以高檔震盪看待台股。

籌碼面來說，三大法人淨空單增加5846口至-12841口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加6970口至-27551口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加8486口至-21261口。

由於目前外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性偏空，月、週選中性偏多，整體籌碼面中性格局，技術面近期台股皆為放量下跌，目前量價結構呈現中性，短線在萬六賣壓持續下，台股將續作震盪整理格局。

永豐期貨分析指出，整體來說，台積電股價連日創高後出現拉回整理，但其他電子股及中小型股接棒撐盤，半導體族群依舊為熱錢所在，資金健康輪動，且台股在所有均線上，多頭格局不變，投資人勿隨意猜頭，並後續關注量能變化，若回檔修正，不宜爆出大量。

(時報資訊)