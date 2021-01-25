小天后楊丞琳與大陸歌手李榮浩在2019年9月17號結婚，兩人為了另一半，過著「空中飛人」的生活，但去年受到新冠肺炎疫情影響，夫妻倆被迫分隔兩地，這一分開就是304天，直到近日楊丞琳有了空檔飛大陸找尪，撐過隔離期終於夫妻團圓，而李榮浩也在昨天(1/24)打破沉默爽發文，分享自己的早餐，馬上被網友發現亮點，不禁起遐想直呼：「好補」。

楊丞琳與李榮浩新婚不久，就因疫情關係分隔兩地，時間久到幾乎跨了一整個寒暑，讓楊丞琳更自嘲因此沒了家庭的感覺，根本「偽單身」，但小倆口對彼此的關心沒停過，也不時視訊以解相思之苦，去年楊丞琳在小巨蛋開出道20週年演唱會，驚爆從2層樓高的高台摔下，一直視訊連線著的李榮浩，隔著螢幕目睹一切，卻沒辦法陪在愛妻身旁，淡定的他心疼得難得生了氣，唸她勸不聽。

而如今楊丞琳得空飛到對岸，結束隔離後貼出了一張小女孩擁抱柴犬的照片，寫下：「見面了」，眾所周知李榮浩因為那雙小眼睛，常被拿來跟柴犬照片合成作梗圖，楊丞琳等同含蓄放閃，但粉絲看了兩人終於見到面，心裡比起覺得甜蜜，更多的是感動。

而這段時間一直低調度日，甚至幾乎放掉社群經營的李榮浩，也因為見了愛妻「活過來」，昨天一早就起床，竟然打破沉默更新了微博，貼出早餐照，透露點了杯海鹽拿鐵，大讚咖啡香撲鼻，「喝了一口不燙也不冷剛剛好」，身體都暖了，接著打開文青木盒，竟一口氣吃了4個韭菜盒子，眾人皆知韭菜的好處是強身健體，種網友見李榮浩狂吃一波韭菜盒子，不禁邪笑「我懷疑你在開車」、「韭菜，又名太太樂」、「哥，昨晚的細節就不用交代了」、「吃韭菜盒子，好傢伙，好好補補」，整個留言區笑鬧成一片。

(中時新聞網)