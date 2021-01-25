台股加權指數25日開在16,006.21點，呈現小跌，台積電（2330）開低在642元，壓抑加權指數表現，跌幅逐漸擴大，惟聯電（2303）、日月光投控（3711）等仍向上攀升，半導體族群呈現個股表現。

受到兩大科技藍籌股英特爾、IBM公布財報後雙雙慘跌的影響，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數1月22日以小跌作收。

道瓊工業平均指數1月22日下跌0.57％（179.03點）、收30,996.98點；周K線上漲0.59％。那斯達克指數上漲0.09％（12.15點）、收13,543.06點，創歷史收盤新高；周K線勁揚4.19％。

費城半導體指數下挫1.84％（57.77點）、收3,074.40點；周K線上漲2.73％。

元富投顧指出，本波段引領全球股市大多頭的NASDAQ，是重要關鍵，以長天期角度來看，目前仍是多方架構，重要觀察個股，以MAGA四大股，即微軟、蘋果、谷歌、亞馬遜為主。

另外，美國費城半導體指數，本波還創史高，後勢密切追蹤，攸關台股和全球整體景氣榮枯。美元指數和黃金的觀察，是國際避險資金的重要觀察點，過去黃金走多頭時，代表全球風險意識仍高，但金價在創歷史新高後，中線持續拉回格局。

美元指數也來到關鍵，目前在91關卡附近，對國際股市股市成為十字路口，未來留意國際避險資金動向。

近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現高檔拉回，包括亞股和歐股都一樣，但台股近期上下震盪。台股最重要的護國神山，台積電出現上沖下洗，未來是否能站回670元整數關卡，將是本波觀察重心。拜登就任美國總統後，中美關係未明顯好轉，後續持續觀察，將是台股未來最大變數。

(工商 )