圖為搶買防疫保單的排隊人潮，人龍已經排到許昌街的光南去了。(翻攝自PTT)

國內新冠疫情一天內急轉直下，居家隔離人數從1300人暴增到5000多人，讓今天下午5點就要停賣的台灣產險防疫保單清晨就湧現排隊人潮，民眾直擊，位於台北車站附近的台產公司門口，人龍綿延上百公尺，網友驚呼30多年來第一次看到排隊買保單，台產也表示，桃園強制隔離的5000人，若收到隔離通知書就無法投保，下午5點準時停賣保單。

台產日前推出防疫保單，只要一年繳500元，無須30天等待期，一旦被通知居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫及集中檢疫等5項處置措施，就可獲得10萬元理賠金，且不分職業，加上部立桃園醫院爆發群聚感染，引發搶保潮，台產因人力不堪負荷，一度喊要停賣，之後雖然改口，但眼看投保人數仍持續激增，台產被迫上周宣布，防疫保險只賣到今天下午5時，時間到準時停賣。

昨晚(24日)指揮中心急下令強制隔離5000人，那這5000人是否能投保防疫保單？台產表示，如果已經收到隔離通知書，就無法投保。

今天是防疫保單銷售的最後一天，有網友在PTT拍下台北市館前路上的台產服務據點，早已大排長龍，「8點還沒到，人潮就排到光南了…」，讓他傻眼「買樂透還不如買保險的概念？」從照片上可以看到，台產公司鐵門都還沒拉開，民眾就急著排隊買保險，人潮多到整條路上都是，隊伍末端甚至排到許昌街的光南。

對此，PTT網友紛紛留言，「報復性排隊」、「櫃員眼神死」、「活30幾年第一次看到排隊買保單」、「還好早就保了」、「一隔離領十萬」、「這個比買台積電還好賺了」、「現在保直接中」。

台產表示，防疫保單將在今天下午5點停止受理申請，目前湧入的案件數量遠超過行政作業的負荷量，儘管已緊急調派所有可調動人力支援。

(中時新聞網)