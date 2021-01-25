衛福部立桃園醫院群聚感染事件，至今已有15人確診，且首度出現感染源不明的患者，為防堵疫情攻陷社區，指揮中心昨晚宣布居家隔離人數遽增至5千人，讓許多民眾措手不及，其中一名李姓市民不滿怒批，不該出現的狀況全被楊志良料中，「這就是我們的新年禮物」？

據《聯合新聞網》報導，不少人坦言接獲被隔離通知的當下真的很錯愕，一名陳姓市民表示，事發至今已兩周，接觸的人不勝其數，且不少人是家住桃園，工作地在雙北，現在「亡羊補牢」怎麼補？雙北是不是也該列為風險區？

李姓市民也說，過去幾周內曾和桃醫上班的親戚一起參加婚禮，還同桌吃喜酒，疫情爆發後，自己雖未被匡列，但為保險起見，已主動在家隔離10天，期間推掉不少聚會，就連好友母親過世都不敢弔唁，如今指揮中心突宣布即刻隔離，令他氣得直呼「不該出現的狀況全被楊志良料中，這就是我們的新年禮物？」

另一邱姓婦人無奈表示，61歲母親因心臟等疾病入住桃醫，雖有外籍看護照護，但她於1月12日至13日都有至病房陪伴母親5至6小時，卻遲遲未收到隔離通知，但她也認為指揮中心通知得太臨時，且也已過這麼多天了，若真不幸染疫，早就都傳給家人了。

(中時新聞網)