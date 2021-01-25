美股上周五跌多漲少，今早日股開低走低、韓股開高小漲，台股受國內本土疫情擴大影響，三大期指開盤偏空，隨後大盤開低12.82點、為16006.21點。台積電(2330)開低在642元後，一度下探至636元；鴻海(2317)開高在122元，但旋即翻黑；大立光(3008)開高在2950元，隨後陷入平盤上下震盪。在權值主帥踉踉蹌蹌下，大盤萬六關再度失守。

美股22日受新冠疫情擔憂加劇影響，四大指數僅那指小漲，其餘皆跌，收盤道指跌179.03點，或0.57%，收30,996.98點；標普500指數跌12.35點，或0.32%，收3,840.72點；那指漲12.15點，或0.09%，收13,543.06點；費半指數跌57.77點，或1.84%，收3,074.40點。個股方面，蘋果漲1.61%、IBM跌9.91%、英特爾跌9.29%、美光跌3.21%；台積電ADR跌3.74%、聯電ADR漲2.70%、日月光ADR跌1.83%、中華電信AD持平。統計一周，那指強漲4.2%，標普500指數漲1.9%、道指漲0.6%。

台股22日在權王台積電走弱拖累下一度下滑至15,973.02點，終場收16,019.03點，下跌134.74點，成交量4,017.7億元；統計一周，指數上漲402.64點，周漲幅2.58%。籌碼面，22日外資賣超343.5098億元，投信買超25.4135億元，自營商買超12.1928億元，三大法人賣超305.90億元；統計一周，外資賣超487.0463億元，投信買超31.3309億元，自營商賣超0.3611億元，三大法人賣超456.07億元。

分析師指出，本周國內有不少電子大廠將召開法說會，尤其 27 日登場的聯電和聯發科法說最受矚目，此外，美股重量級公司財報正陸續公布，將持續牽動相關供應鏈走勢，其中，微軟、德儀於27日公布，28日有臉書、蘋果、特斯拉等，值得關注。分析師亦提醒，離春節封關日僅剩2周，內資傾向逢高獲利了結，需多加留意。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)