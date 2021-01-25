櫻花路與櫻城一街口發生A1死亡車禍，雖路口有裝設監視器，因角度問題未拍到事發經過，後續調解不是很順利。（市議員林祈烽服務處提供）

台中市西屯區是人口稠密區，近來建商搶在該區推案，導致巷弄內經常可見大型工程車輛進出。市議員林祈鋒今天說，日前櫻花路與櫻城一街口發生砂石車撞死婦人事故，因路口未裝全景鏡頭監視器造成後續調解不順利，經爭取後該路口已裝全景鏡頭保障市民權益；建議西屯區各路口都應裝全景式監視器。

林祈烽服務處日前接獲逢福里長張文平陳情，指櫻花路與櫻城一街口發生A1死亡車禍，一名婦人不幸在路口遭轉彎的砂石車撞擊死亡，雖路口有裝設監視器，因角度問題未拍到事發經過，後續調解不是很順利；希望議員能幫忙爭取監視器系統升級加裝全景式鏡頭，預防類似爭議事件再發生。

經市議員林祈烽及立委張廖萬堅爭取後，該路口已裝全景鏡頭保障市民權益。（市議員林祈烽服務處提供）

林祈烽表示，西屯區為市政中心所在地，近來許多建商都在該區陸續推案，巷道常有大型工程車進出施工，有民眾就抱怨生活品質及居住安全都受到影響；櫻花路與櫻城一街口發生的不幸意外，就是施工中的大型車輛肇禍導致婦人意外喪生，令人感到遺憾。

林祈烽說，市民希望這些經常有工程車或大型車輛行駛的路口，都要裝設有監視器，最好是升級成全景式鏡頭，警方如有辦案需求，可清楚了解嫌犯逃逸去向；如果有車禍意外發生，全景式監視器可提供360度的視角，有助於警方和雙方當事人釐清責任或肇事經過，對大家都有幫助。

林祈鋒指出，經立委張廖萬堅和他爭取下，櫻花路與櫻城一街口監視器已完成升級加裝全景式鏡頭；希望西屯區重要路口加裝全景式鏡頭，確保市民權益。

(中時 )