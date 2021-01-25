墨西哥總統羅培茲歐布拉多證實罹患新冠肺炎

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）周日晚宣布，他已罹患新冠肺炎，並進行居家隔離。

據美聯社和《值得》（Axios）新聞網報導，67歲的羅培茲歐布拉多推文說，他的症狀輕微，並正在接受治療。「一如往常，我很樂觀，」他說，「我們全都會向前邁進」。最初新冠肺炎開始大流行時，有人問他，要如何保護墨西哥，而他驕傲地從皮夾拿出兩個宗教護身符示人。

據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，至今墨西哥有超過170萬人染疫，進15萬人喪生。然而，羅培茲歐布拉多一直淡化戴口罩的必要。他去年7月說，「你們知道我甚麼時候會戴口罩嗎？直到沒有貪腐的時候，到那時我就會戴上口罩，閉上嘴」。

此外，他還說封城和強制規定戴口罩是「獨裁專政」的手段。他因為應對新冠肺炎疫情的方式，還有在公開場合未以身作則，適當採取防疫措施而廣受批評。羅培茲歐布拉多很少戴口罩，就算疫情期間，也忙著搭機四處飛。此外，他堅持為了經濟而不封城，說那會影響許多墨西哥人的生計。

羅培茲歐布拉多推文說，在他療養復原期間，內政部長柯黛蘿（Olga Sanchez Cordero）會暫代他的職務。而出席周一到周五每日記者會的，將是柯黛蘿，而不是一上台，通常就滔滔不絕，連續講個兩小時，中間毫不間斷的羅培茲歐布拉多。

(中時新聞網)