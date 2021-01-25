大聯盟官網今（25）日報導，去年大聯盟「救援王」韓德（Brad Hand）已與華盛頓國民隊達成加盟共識，簽下1年1050萬美元合約，只等體檢通過就會生效。去年他在印地安人隊出賽23場、投22局，戰績2勝1敗1中繼16救援、自責分率2.05，投22局有29次三振、僅4次四壞球，且16次救援機會全部成功。

去年球季結束後印地安人隊拒絕執行1000萬美元的選擇權，並將韓德放進讓渡名單，結果沒被挑走，於是再付100萬元買斷合約，使他成為自由球員。而國民隊原本的終結者左投杜立托（Sean Doolittle）成為自由球員後離隊，需要補進一名左投，韓德是最佳人選。

30歲的韓德2011年升上大聯盟，已有10年資歷，累計出賽396場、投608.2局，戰績26勝43敗50中繼106救援、自責分率3.65。待過馬林魚、教士、印地安人隊，其中在教士隊期間成為終結者，出賽196場，自責分率僅2.66，拿下9勝12敗40中繼56救援，奠定其目前的地位。

2018年球季中韓德被交易到印地安人隊，2年多來累計出賽111場，拿下8勝6敗8中繼58救援、自責分率2.78，表現更加穩定，也成為最受信賴的救援投手之一，國民隊將是他第4個東家。

(中時 )