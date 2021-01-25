【現場直播】部桃累計15例、擴大居隔 鄭文燦召開防疫會議｜2021.1.25

部桃群聚累積15人染疫，桃園市長鄭文燦25日加開防疫會議，宣布所有防疫政策回到去年上半年的情況，大型集會、活動一律延到2月底後，今天開始的學校寒輔也全面暫停，放學時間各校彈性決定，學生改在家學習、線上學習，另志工服務、社團、營隊、學校空間外借等也即起停止，防疫會議也改天天開，隨時滾動式檢討。

鄭文燦指出，今天是新一輪的專案會議的開始，因為疫情變化，中央疫情指揮中心採取一系列非常高強度的防疫對策，中央和地方必須同心防疫，桃園必須要全力配合，徹底執行防疫對策，才有可能讓醫院感染和社區感染的風險降低，所以我們必須要回到去年上半年的情況，整個地方團隊，需要全部都投入，所以每天都要舉行防疫會議，星期一到星期五，每天早上8點改成在消防局防災應變中心來舉行。

鄭文燦提到，昨天中央疫情指揮中心針對1月6日至1月19日部桃感染事件的範圍，包括出院病患以及同住者、陪病以及同住者，以及案889就醫時的接觸人員，必須要進行3個擴大追溯的方案，以出院14天為期限，就是他出院後往後算14天，所以每一個人可能會不太一樣，如果完成14天後的就安排採檢，採檢完畢還有7天的自主健康管理，初步初驗民眾，加上陪病家人、同住者，衛服部估是算會超過5000位，

鄭文燦說，衛生福利部、警政署、民政單位，昨天晚上6點開始通知居家隔離的作業，市府接著協助後面的通知、隔離通知書、居家檢疫關懷包的發送，還有關懷服務中心的擴大量能，能夠讓他們14天加7天必要的就醫需求、生活需求能夠的到滿足，也可以陪伴這一次的擴大追溯的居家隔離方案，能夠讓所有的隔離民眾能夠平安度過。

鄭文燦也提到，桃園市也要採取一系列的管制的措施，大型集會、群聚活動一律停止或延期，他認為中央的規畫14天加7天，至少21天，所以規畫上2月底以前盡量都要採取暫緩方案。

鄭文燦也宣布，市民活動中心暫時停止外借，原民局的文健站也比照辦理。其他文化社福或是運動館舍也一樣要保持社交距離，進行實名制的管制，包括要強制戴口罩、量測體溫、手部酒精消毒、實名制聯絡資料，強調去年都執行過，務必比照辦理。

學校部分他也請教育局先著手，尤其今天是寒輔的第一天，為了降低學校負擔，減少群聚風險，也是讓家長跟學生、老師都能夠放心，課輔、志工、社團、營隊、還有學校的室內空間的外借今天開始通知停止，請學校做好對學生的宣導，讓學生可以在家學習或線上學習，讓學校能夠降低負擔，這段時間公部門要全力投入防疫，要以更高的強度來執行這一次的緊急事件。

他也提到，環保局要規畫全市大消毒，除了原本的360個商圈、車站等人口密集處大消毒之外，也要執行分區消毒計畫，環保局可以結合33化兵群協同，讓環境汙染的可能性降到最低。

(中時 )