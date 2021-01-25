韓國散戶除了投資國內KOSPI外，也有不少在涉獵美股。根據統計，這些韓股散戶最愛的美股投資標的，不是蘋果電腦，也不是亞馬遜，而是股價2020年一度飆漲十倍的特斯拉。

韓國集保公司(Korea Securities Depository)25日最新數據，韓國散戶持有美股電動汽車特斯拉的部位，與上個月相較飆升32％，總值突破100億美元大關。

特斯拉說是韓國散戶最愛，一點也不言過其詞。因為距今短短一個多月左右，韓國螞蟻雄兵的特斯拉持股曝險金額就狂拉至103.3億美元，與上個月比起來飆增73倍。

計算至前一個交易日，韓國散戶在總市值高達8253億美元的特斯拉，總持股部位為1.28％，高於2020年底的1.17％。

韓國散戶一窩蜂買進特斯拉，是因為這家美國電動車大廠的股價在2020年一直驚驚漲。根據統計，特斯拉股價在過去一個月已漲約20％。至於在2020年一整年，股價像坐直升機一樣，粗估也飆升十倍左右。

光是2021年開始至今，韓國散戶已經買進7.79億美元特斯拉股票，佔韓國海外投資股票總投資金額中的23％。

至於這些韓國散戶眼中的第二名則是蘋果電腦，持有部位為35.5億美元，較上個月增加18.7％。

電子商務龍頭亞馬遜，以18.4億美元排名第三，但有遭韓國散戶棄養跡象，因為持股水位較上個月下降10.7％。

(時報資訊)