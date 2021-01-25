香港恒生指數(HSI)在中國資金不斷的流入下持續走強，上周四恒指盤中突破30000點大關，是繼2019年5月以來再次突破3萬點。這一波強勁的中國資金始於美國對於部分中國股票的投資禁令，迫使國際資金拋售中國股票，吸引中國資金南下湧入，從1月以來中國資金已流入港股290億美金，幾乎是去年整年的3分之1。此外，低利環境也讓資金湧入股市，由於資本管制限制中國投資者投資海外股市的機會，因此他們轉向香港尋求分散風險。截至上周四為止恒指上漲了近10%，為1985年以來的最佳開年，也是摩根士丹利全球國家指數(MSCI All-Country World Index)漲幅的3倍。

恒指上周收上漲873.99點或是3.06%，周線也是連四周收紅K，其中表現最佳藍籌的美團，單周上漲23.60%或72.6點，貢獻恒指上漲331點。美團近期成為中國資金追捧對象，上周五為中國資金淨流入第2名，資金淨流入7.08億港幣。另一個受中國資金青睞的藍籌為騰訊控股，上周上漲7.13%或46點，貢獻恒指上漲210點。

法人指出，近幾個交易日中國資金每日200億人民幣的日均淨流入量，這樣的動能未必能長期維持，預期港股短期波動性將明顯增加，加上年初以來恒指上漲2216.72點，有獲利了結的壓力。展望未來，預期中國資金將繼續流入，但步伐將較為健康，加上部份資金轉向新股，預期恆指於30000點將有一定阻力，初步10日均線有支撐。

權證發行商建議，看好香港恒生指數後市的投資人，可布局價內外10%以內，到期日150天以上的權證，如：(03061F) 恒指麥證06購02、(03060F) 恒指麥證06購01，參與行情。

(時報資訊)