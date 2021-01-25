人體的動脈遍佈全身，負責將血液送往各個器官。隨著醫學進步，醫師已經可以經由動脈來處理一些過去必須開刀才能夠治療的疾病。台北及花蓮慈濟醫院神經介入診療科主任阮郁修醫師表示，神經介入診療科屬於放射科，可以利用特殊器械順著動脈去處理頸部、腦部與血管相關的問題，例如腦動脈瘤、頸動脈狹窄、動靜脈畸形、動靜脈瘻管、動脈血栓等。

大腦是非常精細的器官，需要充足的血液供應才能夠正常運作，倘若血管發生病變，無論是破裂或阻塞都可能讓患者昏迷，甚至死亡。

台北及花蓮慈濟醫院神經介入診療科主任阮郁修醫師表示，神經介入診療科可以利用特殊器械順著動脈去處理頸部、腦部與血管相關的問題。(圖/照護線上提供)

●爆炸性頭痛！致死率高的腦動脈瘤

阮郁修醫師解釋，腦動脈瘤是腦部動脈管壁向外膨出的一種腦部疾病，有些是因為先天因素，也有後天導致的，好發於中老年人，以女性居多，男女比例大約是1:2。腦動脈瘤破裂時，會造成出血性中風，讓患者突然感到爆炸性劇烈頭痛，可能導致昏迷，死亡率很高。

大多數腦動脈瘤患者平時沒有明顯症狀，而毫不自覺。阮郁修醫師說，「部分較大的腦動脈瘤，若剛好壓迫到顱神經，可能出現的症狀有：視力模糊、眼皮下垂、還有複視，因為眼球運動受到限制，看東西會有兩個影子。」

爆炸性頭痛要當心，恐是致死率高的腦動脈瘤。(圖/照護線上提供)

發現腦動脈瘤時，醫師會進一步安排血管攝影檢查，這樣才可以完整評估腦動脈瘤的大小、形狀、還有跟周邊血管的關係。阮郁修醫師說明，如果腦動脈瘤超過5mm，通常會建議治療；如果腦動脈瘤小於3mm，會建議追蹤；如果腦動脈瘤介於3-5mm，就看患者的意願。

除了大小之外，腦動脈瘤的形狀也很重要，若呈現不規則形狀，或者動脈瘤表面有突起的小點，這個突起的小點一旦承受壓力就會非常容易破裂。

●腦動脈瘤栓塞術，拆彈解危

阮郁修醫師解釋，治療腦動脈瘤的方法有幾種，如果腦動脈瘤開口較窄，可以使用「白金線圈栓塞」。如果腦動脈瘤的開口較寬，可使用血管支架來輔助栓塞，把白金線圈牢牢的卡在動脈瘤裡面，而且內皮細胞會漸漸長到血管支架上面，減少流入腦動脈瘤的血液讓復發機率降低。

另一個是「血流導向裝置」，形狀類似支架，這個支架編織的非常密，網孔非常小，能夠導流血液，避免血流進入腦動脈瘤。這些做法都能讓腦動脈瘤裡的血液形成栓塞，而漸漸被吸收掉。

阮郁修醫師回憶，曾經有位28歲的年輕人在早上醒來的時候突然單側手腳無力，而被送到醫院。檢查發現竟然有顆6公分超大的腦動脈瘤。患者沒有其他病史，但是從17歲開始就每天抽兩包菸，已經抽了十幾年。

「6公分的腦動脈瘤實在太大了，我們用了兩根血流導向裝置架接起來，完成了治療。」阮郁修醫師說，「追蹤到現在，動脈瘤縮小很多，他沒有再出現中風的情形，也把菸戒掉了。」

●頸動脈狹窄，中風前兆莫輕忽

頸動脈是供應腦部血流的重要動脈，當頸動脈因為粥狀動脈硬化而逐漸狹窄時，供應腦部的血流就會愈來愈少，使腦部灌流不足。阮郁修醫師說明，「頸動脈狹窄的患者大部分是以頭暈、視力模糊、視力減退來表現。有時會出現眼睛黑矇，就是眼睛突然黑掉一片，或出現暫時性的缺血性中風。」

暫時性的缺血性中風（Transient Ischemic Attack，TIA）的症狀包括單側肢體無力、麻木、感覺異常、無法維持平衡、突然說不出話、口齒不清、表情不對稱、突然失明等。若出現這些警訊，務必立刻就醫檢查，千萬不能因為症狀消失就掉以輕心。

頸動脈狹窄，中風前兆莫輕忽。(圖/照護線上提供)

醫師會用頸動脈超音波、電腦斷層、核磁共振等影像檢查來評估頸動脈狹窄的程度，必要時還會使用血管攝影。如果頸動脈狹窄較嚴重而影響腦部血流，出現上述的「暫時性的缺血性中風」症狀時，建議就要積極治療，才能降低再次中風的風險。

●頸動脈支架，拓寬頸動脈

阮郁修醫師說，利用神經介入處理頸動脈狹窄的作法，是從鼠蹊部的股動脈放入導管，往上延伸到頸動脈。穿過頸動脈狹窄處，確定位置後，便能展開支架。接著醫師會利用氣球擴張，撐開頸動脈狹窄的位置，讓血管恢復暢通。

在操作過程中，血管壁上的斑塊可能會掉落，若順著血液流入腦部將導致中風。為了克服這個問題，可以在導管的遠端展開一個濾網，能讓血流通過，但會攔截掉落的斑塊。待頸動脈支架手術完成後，再收回取出遠端濾網。

利用神經介入處理頸動脈狹窄，讓血管恢復暢通。(圖/照護線上提供)

●貼心小提醒

阮郁修醫師叮嚀，腦動脈瘤、頸動脈狹窄都與血管健康有關，日常保養非常重要。最好要維持健康生活型態，養成規律運動的習慣。如果有高血壓、高血脂、糖尿病，記得按時服藥、好好控制。請務必戒菸、少喝糖飲、少吃加工食品。若出現相關警訊，要及早就醫檢查，把握治療時機！(編輯梁惠明)

(中時新聞網)