由於部立桃園醫院群聚感染擴大，為強化防火牆，指揮中心昨(24日)晚緊急擴大回溯接觸者居家隔離措施，粗估5000人需居家隔離。前立委陳學聖今(25日)在臉書直言，陳時中口中的部桃防火牆「小縫隙」，瞬間變成桃園5000多人要居家隔離，這對桃園是多麼大的震驚與衝擊，現5000多人突然被要求居家隔離，許多人被嚇到，但更重要的是，全民的防護意識要開始繃緊了。

部桃爆發群聚感染事件，成功防堵疫情長達一年的台灣出現破口，陳學聖在臉書說，曾在19日貼文「說不出來的隱憂，是鄭文燦的考驗！」當時就提醒有不少鄉親反映，這段時間曾出入桃園醫院的患者、家人、朋友應如何面對，似乎一直缺乏明確指示，特別是有確診護理人員的家人已受到感染，更讓許多人產生擔心，期待市府能透過民政、衛福體系，清楚讓民眾瞭解未來可依循的途徑，以安人民忐忑的心。

陳學聖感概地說，只可惜後來防疫就落入「禁桃令」、「避桃令」的論戰，憂心的社區感染議題就被忽略過去，但是地方上討論卻一直沒有停過，始終熱議中，誰家有人之前住過部桃、誰去照顧、探視過等，大家都在關心，可是也沒人接到政府部門通知要做什麼防護措施，所有的生活都如日常。

5000多人突然被要求居家隔離，陳學聖直指，許多人被嚇到了，特別是和患者、同住者、照顧者前段時間有互動的，這時格外緊張，且已過了這麼多天，才開始居家隔離，才開始消毒，沒人知道到底有沒有效果，但即使是亡羊補牢吧，現在這也是要做的。

最後，陳學聖更提醒，目前更重要的是，全民的防護意識要開始繃緊了，這次部桃的破口，看到許多過去朗朗上口的超前佈署、推演，仍是有漏口的，而且看來不是只有桃園有發生機率，這回大家真的要認真看待了。

(中時新聞網)