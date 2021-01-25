獲利了結，上週五紐約棉花期貨跌逾1%；因美元走強，及美國農業部出口銷售利空報告，引發獲利回吐，促使價格自上週四的兩年高點回跌；終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)3月棉花期貨跌1.2%，收盤每磅81.56美分；而5月棉花期貨跌逾1%，報每磅82.66美分。

中國鄭州商品期貨1月期棉結算價收報每公噸15585元人民幣，較前一日增加115元人民幣；庫存方面，截至1月21日，ICE登記庫存71702包，與前一日增加1053包。

美國農業部出口銷售報告顯示，截至1月14日當周，美國2020/2021年度陸地棉出口銷售較前一周減少10%，其中對中國大陸出口銷售淨減2.23萬包。

另外，美國2021/2022年度陸地棉出口淨銷售為3.95萬包，上周美國陸地棉出口裝船32.24萬包，較前一周增加17%，並較前四周均值增加18%。(商品行情網)

(時報資訊)