需求減少，上周五亞洲天然橡膠期貨全面收跌；市場擔憂中國COVID-19大暴發，進一步打壓需求，而上海期貨交易所倉庫橡膠庫存較上週增加0.5%，同步促使賣盤出籠，致日本和上海期膠雙雙走跌；大阪OSE交易所-指標6月期貨跌1.6%，報每公斤238日圓；新加坡SICOM-RSS3 2月期貨跌1.2%，報每公斤232.5美分，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨跌近2.5%，收於每噸14380元人民幣。

亞洲現貨市場也呈跌，市場人士表示，因泰國南部橡膠樹落葉病炒作，拉抬膠價一路走高，而隨著落葉病實際影響，低於預期，加上臨近春節，市場多持保守謹慎，而回吐部份漲幅。

其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB跌1.75%，報每公斤64.50泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌1.8%，報現貨價每公斤160.15美分。(商品行情網)

(時報資訊)