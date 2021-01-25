衛福部桃園醫院爆發群聚感染，已有15例確診，昨（24）日晚間中央疫情指揮中心緊急匡列5000人居家隔離。國內疫情拉緊報，國民黨前立委孫大千連日來針對疫苗採購案提出多項質疑，今他指衛福部長陳時中就算想要推卸責任，不想公開疫苗採購政策大轉彎的幕後原因，至少不要用這麼二百五的鬼邏輯吧，還把美國和英國的防疫不力，和施打疫苗效果有限畫上等號。

孫大千在臉書指出，根據先前媒體報導，如果衛福部仍委托東洋進行疫苗採購，第一批200萬劑疫苗早在去年底就會到達台灣，並讓醫護人員施打，就算沒有辦法產生完全的防禦能力，至少可避免部桃院內感染的情況持續惡化，甚至避免未來其他專責醫療院所的醫護人員染疫。

美國和英國的疫情之所以持續惡化，孫大千說，真正的原因是在於政府防疫工作毫無作為，和施打疫苗根本沒有任何直接的關係，一旦全面落實疫苗注射，對疫情的控制必然會產生一定的效果。陳時中不願說出操控疫苗採購政策的幕後黑手，竟可以把美國和英國的防疫不力和施打疫苗效果有限畫上等號，如果打疫苗真的沒有用，那台灣為什麼現在要拚命去買疫苗呢？到底是誰把台灣人民的救命疫苗給搞掉了？

至於傳聞中介入疫苗採購案的民進黨籍「吳立委們」，孫大千呼籲他們站出來，面對媒體說清楚、講明白，究竟是哪一位吳委員，如此的神通廣大，能讓衛福部的疫苗採購規劃一夕翻盤？如果問心無愧，大可以公開否認，為什麼要迴避神隱，不敢直接回答，是否有推薦其他廠商給衛福部，導致原本的疫苗採購政策豬羊變色？

(中時新聞網)