桃園醫院疫情升溫，中央流行疫情指揮中心24日晚間召開記者會，宣布5000人立刻開始居家隔離。對此，新北市長侯友宜今（25日）表示，尚未收到中央的通報人數，但預估新北有400至500人會被匡列，要求里幹事要加強宣導。

侯友宜說，新北與桃園是共同生活圈，預估400至500人會在新北市，雖然目前尚未收到中央通報人數，一看到新聞媒體報導，就立即啟動準備工作。

侯說，要求里幹事傳達市政府為了5000個居家隔離的相關作法，里幹事要和里長做好面對，北部如此嚴峻，要求社區大規模居家隔離，恐有社區感染之餘，里長一定要去做好里民宣導社區清消，尤其公共領域要落實，民眾戴上口罩、手部加強消毒、社交距離等。

此外，尤其過年期間，經常會有聚餐要保持適當距離，減少交談、公筷母匙、隔板等這些基本衛教工作，要麻煩里幹事回去說明、同時宣達，要呼籲市民做到位。

(中時 )