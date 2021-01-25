台北市某育幼院驚傳虐童、性騷擾醜聞，民眾投訴，一名輔導阿姨仗著自己身高170公分、體重破百公斤身材，將國小童從2樓拖到1樓、罰吃隔夜餿飯、關黑房；還會拍國中男院童裸照、要求陪睡，目前檢方已介入調查。

據《鏡週刊》報導，某社福基金會承辦的育幼院有虐童情況，一名社工向檢方表示，該院一名身高170公分、體重破百公斤身材的生活輔導阿姨（已經離職），曾將國小院童從2樓拖下樓，重摔在地；還會罰院童吃隔夜餿飯、罰抄課本到凌晨3、4點、關黑房。假日外出還要院童出錢招待阿姨吃喝；甚至還逼男院童只穿內褲站在陽台，並拍照PO網。

此外，該名阿姨還會性騷擾男院童，會在男院童洗澡時不准關門、偷拍，甚至要求陪睡，還曾對一名長相俊俏的院童說：「聽說你那裡很大，其他人的我都看過，就只有你的我還沒瞧過，我想看看」。

另一名志工則爆料，育幼院被當成「糧倉」，外界捐贈的愛心物資會遭轉移到老人院、幼兒園等營利單位，甚至是變賣，所得款項下落不明；只能寄望檢察官偵查終結後，台北市社會局能夠好好整頓該中心。

(中時新聞網)