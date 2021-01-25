反造橋龍昇村坤輿事業廢棄物掩埋場自救會25日到苗栗縣政府遞交陳情書。（何冠嫻攝）

反造橋龍昇村坤輿事業廢棄物掩埋場自救會埋鍋造飯20天，25日到苗栗縣政府前抗議，訴求取消試運轉，清淨家園。（何冠嫻攝）

苗栗縣造橋鄉事業廢棄物掩埋場申設案遭地方強烈反抗，去年苗栗縣政府核准試運轉，居民更在掩埋場大門口埋鍋造飯20天，25日自救會動員2部遊覽車北上行政院陳情前，先到縣府廣場前遞交陳情書，要求縣府撤銷試營運許可。

日前業者挖土機等機具進場遭居民阻攔一度引發衝突，最後業者決定蒐證提告並放棄進場，才結束僵持。自救會會長陳清鑫表示，坤輿科技公司在造橋鄉申設事業廢棄物掩埋場，折磨了造橋龍昇村的鄉親們20年，現在坤輿改為用官司訴訟當作手段，要告鄉親強制罪和竊占，讓鄉親們更加義憤填膺。

25日苗栗縣議員不分黨派現身力挺，小英之友會總會長、行政院政務顧問徐定禎、民進黨苗栗縣黨部主委李貴富等人也到場聲援，直言縣府利用年假發送公文准許坤輿事業廢棄物掩埋場，准許試運轉3個月，全台灣約8000多噸的事業廢棄物都將掩埋在淨山綠水的造橋鄉，有害物質汙染水源將造成全苗栗縣民的健康危害，眾人主張收回成命，並且取消試運轉，以維護清淨家園。

縣府環保局副局長沈鳳臺強調，坤輿試運轉計畫縣府依法行政，而鄉親到現場意見表達，也將納入到後續審查參考，另呼籲坤輿公司應積極與當地民眾溝通以化解歧見。

環保局表示，坤輿事業廢棄物掩埋場依法提出申請，環保局邀集專家學者進行現勘，及專業、技術審查，針對污染阻絕設施、廢水處理及各項環境監測皆有嚴格要求。坤輿公司將補正聯外道路缺失後取得同意試運轉，全案尚在申請程序中，後續將落實依法行政，秉持公正、專業、嚴謹之態度與立場，嚴格把關，以確保環境品質。

(中時 )