搶攻寒假與農曆新年大檔商機，台灣麥當勞宣布攜手全球知名IP品牌LINE FRIENDS自1月27日起至2月23日止，推出限定「開春熊有禮」限量熊大禮盒，1月27日上午11點首波推出「熊大雙層帆布包」；2月3日上午11點「熊大摺疊手提袋」接續登場，全台限量兩款共6萬5千組，以IP授權肖象全力搶新春送禮、自用商機。

此外，1月27日起至3月9日止，麥當勞並將再度推出「金迎招財薯來堡」與「金迎招財福堡」，同場加映暖心的人氣季節點心「紅豆派」，香酥外皮包覆濃醇紅豆內餡，標榜與客人美味迎新年。

面無表情卻是暖男內在的熊大，是LINE FRIENDS的「當家一哥」，周邊商品經常上架後就搶購一空。春節即將來臨，根據購物平台統計，500元以下的親民禮盒最受歡迎；台灣麥當勞為滿足顧客期待，1月27日起至2月23日止（或售完為止），與LINE FRIENDS攜手推出「開春熊有禮」限量熊大禮盒，派出熊大化身神隊友！共有「熊大雙層帆布包」與「熊大摺疊手提袋」二款造型，強調不僅可愛實用，超精緻禮盒包裝更倍增質感，堪稱年節自用收藏、拜年禮品最佳選擇。

台灣麥當勞「開春熊有禮」第一波，1月27日上午11點起開賣「熊大雙層帆布包」，帆布包上卡哇伊的熊大，結合雙層口袋設計巧思，不僅有大容量的收納功能，前方更能分層收納手機、票卡等隨身小物，方便實用讓您隨心運用；2月3日上午11點起接續開賣第二款「熊大摺疊手提袋」，毛茸茸的熊大，翻身一變就成為大容量輕便手提袋，小巧可愛又方便，解決外出購物總是忘記帶袋子的窘境，絕對是您買菜、逛街的神隊友。

麥當勞「開春熊有禮」限量熊大禮盒共6萬5千組，於麥當勞餐廳內購買任何套餐加價369元，或單買399元即可擁有，預計開賣首日能為餐廳帶來約1成的來客數成長。

麥當勞1月27日起至3月9日止限期推出的「金迎招財薯來堡（牛/雞）」，標榜特選肉排淋上慢火燉煮的黑胡椒醬及鮮脆洋蔥，再加上金黃酥脆薯餅，酥脆多汁口感滿足味蕾，是消費者每年最期待的新春限定餐點。搭配大塊厚實肉排及慢火熬煮黑胡椒醬的「金迎招財福堡（牛/雞）」，讓單純喜愛肉排的消費者大飽口福，選購套餐還可以優惠價55元，加點「六塊麥克雞塊」，吃得更澎湃。活動期間凡購買「金迎招財薯來堡/福堡套餐」，就送「好運紅包袋」乙份。

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