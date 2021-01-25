2020年房市火，各家代銷搶食大餅不手軟，總推案案量突破1.6兆，2020年全台十大代銷出爐，冠軍為海悅廣告，接下來依序為甲山林、新聯陽、上揚國際、漢華、萬群、創意家、甲桂林、新高創及信義等，雖說有不少熟面孔仍在榜上，但是上揚、萬群，兩大深根中南部代銷，除了手握各大量品牌建商推案，也自購土地蓄勢待發準備出擊，成為本次榜單的大黑馬。

數字科技（5287）旗下591新建案統整六都、新竹2020年各建商推案量，逐筆核對每個建商全年度進場新案（不含重推案），再以可售面積乘於開價加上車位價格驗算確認其案量，統計結果出爐，冠亞軍都有破千億的好成績，2020代銷冠軍依舊是海悅廣告，較2019年成長超過4成，2020年主力多在精華地段的「輕豪宅」及首購型產品，像是藝文特區罕見的新案「麗晶花園廣場」百億元的總銷，具有一定指標性。

甲山林機構2020年接案成績突破千億，較前年同期成長超過1倍，主要靠著許多大案量指標案注入，像是承接「世界明珠」住宅銷售就有400億總銷，一舉衝上亞軍，目前12樓以下低樓層戶別已完銷，價格也有150萬以上單價的水準，再來自建自售案「海上皇宮」為淡海地區指標豪宅產品，海景第一排吸引高端購屋族。

季軍新聯陽機構2020年雙北各大重要區塊接案，如在北市就承接深根淡水的萬企機構在北投站旁的「萬企大業」，主打高樓層可享有關渡平原遼闊景觀，50坪以上格局深受當地換屋族喜愛，銷況佳，另外新北市部分，在近年來推案火熱的板橋江翠北側重劃就有「華固月河」、「麗寶北歐莊園」等案，都是品牌建商的新案，推案有一定品質。

高雄老牌代銷上揚國際2020年成績也不俗，位居殿軍，接案版塊維持在中南部，其中大案量新案不少在高雄精華地段，同時透過旗下的清景麟建設在台南東區推出「清景麟巴克禮」，創下區域新高價，再來去年也在嘉義大手筆買地，今年預計在嘉南地區推200億元造鎮案，動作頻頻野心勃勃。

(工商 )