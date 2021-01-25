匹茲堡海盜投手泰隆(Jameson Taillon)即將轉隊到紐約洋基。大聯盟官網25日報導，洋基以「4換1」向海盜取得這位29歲的先發投手。泰隆年紀輕輕就傷病不斷，包括兩次韌帶重建手術、疝氣、睪丸癌，他還是撐過來了，預計可以趕上4月例行賽開幕。泰隆也是洋基王牌投手寇爾(Gerrit Cole)的好友。

泰隆說：「我通知寇爾，老兄，我要來跟你重聚了。我們過去沒機會一起爭冠，現在可以了。世界的運轉真是驚人，特別是棒球的世界。」

寇爾2011年加盟海盜隊，泰隆則是2010年被海盜選上，兩人曾在小聯盟時期租屋共住，擁有非常深厚的交情。2017年泰隆罹癌開刀，寇爾每次打電話關心他，泰隆卻把話題帶回球場。泰隆不能上場的時候也在看寇爾的比賽，並且提出建議幫助寇爾(那時候寇爾還沒這麼厲害)。

洋基總教練布恩(Aaron Boone)開始收集泰隆的資料時，寇爾就極力推薦：「泰隆是我見過最有韌性的傢伙，當你們要帶人去打仗，他就是最佳人選。他從不閒著，總是盡力讓隊友變得更好。」

泰隆在小聯盟動過一次韌帶手術，2019年又開了一次導致2020年球季報銷，他最後一次完整的球季(2018)獲得14勝10敗、自責分率3.20，有機會成為洋基第3號輪值，排在強投克魯伯(Corey Kluber)後面。

洋基送出的4位新秀為投手札胡雷(Miguel Yajure)、投手康崔拉斯(Roansy Contreras)、外野手史密斯(Canaan Smith)、游擊手艾斯寇多(Maikol Escotto)。

(中時新聞網)