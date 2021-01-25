大聯盟官網今（25）日報導，最具喜感的球員之一、34歲的「功夫熊貓」山多沃（Pablo Sandoval）已與勇士隊簽下小聯盟，獲邀參加大聯盟春訓，如果升上大聯盟，年薪將提升至100萬美元。

山多沃2008年就升上大聯盟，13年大聯盟生涯待過巨人、紅襪、勇士隊，累計出賽1311場，擊出1266支安打，含149轟，另有628打點，累計打擊率2成79，勇士隊認為他的經驗可對球隊提供幫助，尤其是季後賽。

去年山多沃先待在舊金山巨人隊，9月10日被釋出後勇士隊網羅他，將他放進春訓基地待命，球季最後一場才把他升上大聯盟，並且放進季後賽名單。不過他只在對道奇隊的國聯冠軍戰曾上場，但毫無建樹。

山多沃在巨人隊時期表現最佳，隨隊拿下2010、12、14年世界大賽冠軍，2012年並獲選世界大賽MVP。2015年被紅襪隊高薪網羅後開始走下坡，2017年球季中途紅襪將他認賠釋出，並且重返巨人隊。

2019年山多沃出賽108場，繳出打擊率2成68、14轟、41打點的成績，表現回春；但去年縮水球季出賽34場，打擊率僅2成14，另有1轟、6打點，表現又退步很多，因此勇士只願意給他小聯盟約，看春訓的狀況再決定下一步。

(中時 )