農曆春節將至，家家戶戶除落實防疫也開始除舊佈新迎接新年，台中市政府警察局第四分局黎明派出所特與當地鄰里合作，進行重要節日治安及交通宣導活動贈送春聯，讓民眾可以貼在家中為即將到來春節增添喜氣氛圍。
南屯區三義里長陳惠鈴，特邀請到曾在海內外多次獲獎的書法、篆刻藝術家陳幸宜老師，親自揮毫寫春聯贈送與會鄉親，現場是供不應求，活動現場也有提供筆墨供里民自己寫春聯，可發揮巧思自由創作。
黎明派出所長林澤聰表示，三義里主要為文教區，轄內有多間國中、小及高中，里民的文化素養高，本次活動里民參加踴躍，氣氛相當熱絡，派出所也藉此機會向民眾宣導過年期間警方會加強金融機構巡查，以保障民眾財產安全；並宣導今年春節假期交通高乘載管制時段，讓民眾能及早準備出遊計畫。
南屯區新生里也不遑多讓，舉辦環保志工及社區治安、交通安全會議。第四分局偵查隊也共襄盛舉，與轄區黎明派出所一同向民眾宣導年節期間舉家外出應注意事項，包含關鎖好門窗避免宵小入侵、電器斷電避免發生意外，讓里民可以安心出遊，治安放心交由警察守護。
(中時 )
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