農曆春節將至，家家戶戶除落實防疫也開始除舊佈新迎接新年，台中市政府警察局第四分局黎明派出所特與當地鄰里合作，進行重要節日治安及交通宣導活動贈送春聯，讓民眾可以貼在家中為即將到來春節增添喜氣氛圍。

南屯區三義里長陳惠鈴，特邀請到曾在海內外多次獲獎的書法、篆刻藝術家陳幸宜老師，親自揮毫寫春聯贈送與會鄉親，現場是供不應求，活動現場也有提供筆墨供里民自己寫春聯，可發揮巧思自由創作。

台中市政府警察局第四分局進行重要節日治安及交通宣導活動贈送春聯，讓民眾可以貼在家中為即將到來春節增添喜氣氛圍。（警方提供）

黎明派出所長林澤聰表示，三義里主要為文教區，轄內有多間國中、小及高中，里民的文化素養高，本次活動里民參加踴躍，氣氛相當熱絡，派出所也藉此機會向民眾宣導過年期間警方會加強金融機構巡查，以保障民眾財產安全；並宣導今年春節假期交通高乘載管制時段，讓民眾能及早準備出遊計畫。

南屯區新生里也不遑多讓，舉辦環保志工及社區治安、交通安全會議。第四分局偵查隊也共襄盛舉，與轄區黎明派出所一同向民眾宣導年節期間舉家外出應注意事項，包含關鎖好門窗避免宵小入侵、電器斷電避免發生意外，讓里民可以安心出遊，治安放心交由警察守護。

(中時 )