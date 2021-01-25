1.懷特(4108)：懷特血寶凍晶注射劑納入健保給付，激勵股價疾拉漲停鎖死，一舉收復5日線、月線、季線。

2.亞諾法(4133)：國內疫情升溫，防疫概念股發燒，股價盤初即收復5日線、月線，一度漲逾8%。

3.國光生(4142)：防疫概念股夯，加上聯手韓藥廠SCD進軍生物相似藥市場題材，今早漲逾6%，收復5日線、挑戰月線。

4.鈊象(3293)：疫情升溫，宅經濟題材跟著回溫，22日三大法人聯手買超375張，帶動早盤股價漲逾4%。

5.台積電(2330)：英特爾委外代工政策不如預期，22日遭外資倒貨賣超61084張，加上ADR也大跌3.74%，今早股價開低走低，一度探至626元，跌幅逾3.3%。

6.聯電(2303)：三大法人連兩日合計買超10萬餘張，加上22日ADR大漲2.7%，支撐今日股價一度逆勢逾3.7%。

7.世界(5347)：三大法人近期持續買超，今早股價一度衝上132元，越過前高。

8.志信(2611)：BDI再度回落，惟航運股續一片紅，股價再度試圖拚收紅盤，上漲逾7%，觸及10.75元。

9.長榮(2603)：維持看好貨櫃海運看漲趨勢，外資續挺，晨盤爆量高漲逾4.5%。

10.佰鴻(3031)：光學雷達概念股蓄勢衝鋒，早盤挾量上攻近3%。

11.慧友(5484)：日本HINO卡車供應鏈，今年出貨量增，股價跳空奔向16.2元漲停。

12.明基材(8215)：漲價題材熱，偏光片廠Q1嘗甜頭，晨盤上揚逾3.5%。

13.鴻海(2317)：疫情動盪台股，今早創高來到122元後，回檔休息，一度回落至117.5元。

14.國巨(2327)：宅經濟帶動市場，法人看首季不淡，今早逆勢揚升，拚回620元。

15.健鼎(3044)：HDI訂單旺，多方續強，早盤突破135元，創半年來高點。

16.新纖(1409)：納入中小型A級動能50成分股，多方神氣，表現強於大盤，走高逾2%。

17.台產(2832)：防疫險賣到翻，開盤強勢上跳，衝高2%以上。

18.南六(6504)：防疫升級，印度廠量產挹注營運，開盤後強勢走高半根漲停板。

19.康那香(9919)：疫情嚴峻，口罩題材成資金避風港，大漲9%以上。

20.毛寶(1732)：疫情拉警報助攻多方突圍，跳上漲停。

(編輯整理：李慧蘭)

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