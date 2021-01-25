半導體業是台灣最值得驕傲的產業，一路以來，家登秉持著技術領先、產品創新，長期信任且專業合作的客戶夥伴關係，發揮「協同創造」創新價值，串接起先進產業製程的整合性供應平台。

秉持取之於社會，用之於社會的理念，家登身為半導體本土供應鏈一員有責任實踐企業社會責任，面對全球政治、經濟及健康議題動盪不安的局勢，家登將員工的健康安全放在第一優先，確保營運穩定並實現永續經營的理念。

繼「家登一號」捐贈給新北市消防局第五大隊後，家登再捐贈台南市政府消防局第四救災救援大隊南科消防分隊勘災車「家登二號」，希望能成為救災時警消弟兄最堅實的夥伴，共同捍衛國民生命財產安全，拋磚引玉期待更多成功的企業共襄盛舉。

半導體產業是不畏疫情，成為全球成長速度不減反增的關鍵產業，美台韓先進製程發展同步加速，各大廠資本支出不斷上修，具ASML官方說法:ASML的極紫外光（EUV）曝光機出機於2020年底已達成100台里程碑，而2021年出機數至少達40台，無疑直接推動全球三大半導體廠的晶圓出片量。先進製程技術不僅已臻成熟，甚至到達量產階段，隨著奈米數不斷降低，EUV技術更加強勢且獨佔，促使更多的客戶與產品加入EUV製程應用。

備戰全球，家登樹谷廠的產能皆已到位，2021年可提供的產能超越2020年，現有產能足以滿足全球客戶不斷上升之EUV POD需求，在快速成長中，家登依然堅守最高標準的服務品質，提供全球先進製程客戶最快速的交期與服務。

家登身為全球晶圓暨光罩載具領航者，提供最快速的服務及高品質的載具是我們的責任。在台積電護國神山的帶領下，近年南臺灣逐漸建立起完整而強大的半導體產業聚落，使半導體產業鏈優勢延伸到全台灣不同區域，更在全球舞台上成為關鍵角色。

家登扎根南台灣，目前樹谷廠擴廠完畢，除了先進製程的EUV載具產能可以完全滿足全球先進製程客戶需求外，DUV的供貨亦無虞，家登已然成為國家隊不可或缺的一員。加上家登成功切入大中華8吋及12吋市場，2021年中國8吋廠光罩及晶圓載具（Wafer Pod/Cassette）需求強勁，目前中國半導體客戶訂單能見度直透第二季，家登2021年度EUV、DUV、晶圓載具三箭齊發，第一季訂單能見度佳，家登以身為全球半導體客戶重要供應鏈夥伴為榮，以滿足客戶需求為使命，樂觀看待2021整體營運。

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