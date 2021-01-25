立法院臨時會正在處理總預算審查，國民黨所提預算案遭攻擊扯政府後腿。國民黨團今天開記者會反嗆民進黨立委作為國會議員，對國家超過兩兆的預算，一項刪減案都不敢提。國民黨團總召林為洲批評，民進黨自己沒提幾個案子，卻攻擊認真提案的在野黨委員。

國民黨團書記長林奕華表示，國民黨團提案有五大訴求，包括拒絕萊豬侵台、嚴懲萊豬隊友、捍衛言論自由、杜絕網軍亂象、減少浮濫浪費。反觀民進黨團這次只提49案，主決議28案，凍結案11案，10案撤銷委員會決議案，刪減案竟然掛0，作為執政黨立委，就不用幫民眾看緊荷包？當行政院打手？

面對最近被批評扯國家後腿，林奕華批評，這是民進黨利用民眾對預算審查不了解，來打擊在野黨，事實上，立委沒辦法增加預算，所以要透過刪減、凍結方式來監督政府，是為了表達立場還有跟政府溝通，將來未必真的會刪除，民進黨卻利用民眾不了解，這樣心態非常不可取。

林為洲表示，目前協商的成果是總預算大巷統刪255億，是近年最多的一次，接下來協商的目的是要確認被刪減項目的優先順序，比如國民黨提案關注應該被優先刪減的項目，是否會被優先減列，總預算案預計將在禮拜五審查完竣。

林為洲也指出，原本民進黨想要週末加班繼續審查國營事業及基金相關預算，國民黨反對這麼做，主要是因為許多預算仍在一個月冷凍期內，違反立院相關規定，怎麼可以馬上去二三讀？因此國民黨認為應該下個會期再處理，但可能比往年還要快審查完，預計應該3月底前就能處理完。

(中時 )