新北市長侯友宜今（25日）上午里幹事研習活動，侯友宜宣布，新北轄區內54家醫院即日起禁止探病，陪病者限一人，此外，也邀交通局與大眾運輸業者溝通，非必要性盡量減少在公車等大眾運輸上飲食。

侯友宜說，新北在這段時間，尤其桃園醫院感染事件以後，採取不斷強化醫院演練，而且分倉分流、全面消毒，都全面啟動 要求醫院自評，準備好最重要，由其18佳責任急救醫院，新冠肺炎專責區塊都要自我檢視，專區劃出來讓所有這些比較容易造成感染風險地方，變成分倉分流做到位，區塊化出來嚴格遵守 落實嚴謹態度。

(中時 )