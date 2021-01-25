桃園醫院群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心24日晚間召開記者會，指揮官陳時中在會議上宣布，即日起開始3類人居家隔離並安排採檢，影響人數超過5000人。對此，國民黨台北市議員游淑慧回顧衛福部處理部桃的危機，感嘆陳時中當初只想「大事化小」，而民進黨面對外界質疑，更是一律扣帽子，才錯失防堵的黃金時間，希望能謹記教訓，不要再有這樣心態發生。

陳時中1月13日在記者會上表示，部桃與2位確診者接觸共有464人，目前已全部檢測，皆為陰性，是不幸中的大幸，而由於院方積極處理，進行隔離清消等措施，無院內感染疑慮，且無封院之必要。1月17日陳時中認了染疫護理師警覺性不夠。1月24日宣布5000人大隔離，陳時中坦言，由於事態緊急，目前已經「沒時間等到那時候了」。

10幾天下來，疫情發展心驚膽跳，陳時中先說是染疫護理師警覺性不夠，現又承認部桃感染匡列決策範圍不夠大。游淑慧今（25）日在臉書提出質疑，到底誰的警覺心不夠？誰想大事化小？從去年到現在，台灣對抗新冠已經一年了，醫護人員也戰戰兢兢、全力抗疫。

台灣各大醫療院收治的新冠經驗有800多例，但仍未發生像部桃如此嚴重的院內感染。游淑慧指出，這代表台灣醫療院所的SOP明確且有效，只是看「有沒有照做而已」，結果在台灣守住疫情一年後，直接隸屬衛福部的「衛生福利部桃園醫院」，竟燒出這樣一把火。

游淑慧認為，第一時間陳時中只想「大事化小」，而民進黨面對外界質疑，一律以「醫護很辛苦，請勿打擊」的大帽子來轉移焦點和倒打一耙，把時間花在掩蓋責任、指責他人，失去了第一時間徹底防堵的黃金時間。

對於醫護人員近來受到的壓力，游淑慧心疼他們辛苦的付出，更強調，所以若是少數人疏忽或管理者官僚心態，導致疫情破口，最終還是變成醫護人員要承受更大的風險與壓力。疫情告一段落後，部桃疫情破口的原因必須要徹底調查和事實公布，讓其他醫療院所未來也有所警惕，勿有「大事化小」，營造「天下太平」的防疫心態。

(中時新聞網)