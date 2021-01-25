在三星（Samsung）為Galaxy S21 Ultra推出S Pen以及相關收納配件之後，三星旗下的Galaxy Note系列在今年再度傳出將被取消的傳聞。那麼星粉（三星粉絲）還有機會看見Galaxy Note系列的手機嗎？根據Display Supply Chain Consultant(DSCC) CEO Ross Young的說法，最後希望已經曝光。

Display Supply Chain Consultant(DSCC) CEO Ross Young透過Twitter指出「雖然未來將看不到Galaxy Note21系列，但是有機會看到Galaxy Note FE」。三星在2020年3月推出Galaxy S20系列之後，於9月推出了鎖定消費者在選購手機上的特別需求，打造了Galaxy S20 FE，以更親民的價格，提供給消費者接近於Galaxy S20系列的體驗。而從Ross Young的說法來看，三星有意在Galaxy Note系列上延續FE（Fan Edition）的策略。

1) We now see Oppo and Xiaomi each launching a flagship using a Samsung LTPO panel in 1H'21.

2) Although now there is no Note 21 coming, we may see a Note 20 FE...

3) The lack of a Note 21 series means the S21 series will sell at higher volumes for longer and could outsell S10.. — Ross Young (@DSCCRoss) January 21, 2021

按照三星先前推出Galaxy S20 FE的邏輯，Galaxy Note20 FE預計將會是一款基於Galaxy Note20系列所打造的產品，在市場上定位比原本的Galaxy Note20系列略低。硬體規格方面，推測Galaxy Note20 FE將採用解析度2400 x 1800的6.7吋螢幕，搭配8GB RAM+128GB ROM以及4300mAh電池的組合，預計機身材質有可能改為塑料材質，有效降低成本。

雖然三星先前正式推出過Galaxy S20 FE，在推出FE系列的產品上有跡可循；但是這款產品最終是否會正式亮相，還是得等候三星官方的說法才能確認。當然，更重要的是三星是否將在今年終結Galaxy Note系列，將會是更多死忠星粉關心的消息。三星如何藉由當前或者未來的產品規劃，持續吸引這一些慣用S Pen的用戶，將是更大的考驗。

(科技)