快艇今天在主場108比100擊退雷霆，拿下7連勝，當家球星里歐納德34分、9籃板、8助攻、0失誤，創下隊史35年來新紀錄。
保羅喬治今天手感不佳，13投僅中4，貢獻11分、5籃板、4助攻，但里歐納德隻手撐天，24投14中，其中包含4顆三分球，寫下隊史35年來第一次能在單場繳出30分、8籃板、8助攻且0失誤的亮眼成績單。
此外，里歐納德過去7場比賽有4場比賽得分超過30分，而且還有5場比賽單場送出超過5次助攻。快艇拿下這波7連勝之後，戰績13勝4敗，超越湖人，越居西區第一。
(中時 )
快艇今天在主場108比100擊退雷霆，拿下7連勝，當家球星里歐納德34分、9籃板、8助攻、0失誤，創下隊史35年來新紀錄。
保羅喬治今天手感不佳，13投僅中4，貢獻11分、5籃板、4助攻，但里歐納德隻手撐天，24投14中，其中包含4顆三分球，寫下隊史35年來第一次能在單場繳出30分、8籃板、8助攻且0失誤的亮眼成績單。
此外，里歐納德過去7場比賽有4場比賽得分超過30分，而且還有5場比賽單場送出超過5次助攻。快艇拿下這波7連勝之後，戰績13勝4敗，超越湖人，越居西區第一。
(中時 )
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