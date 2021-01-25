衛生福利部桃園醫院群聚感染新冠病毒，疫情指揮中心昨(24日)晚緊急宣布，宣布擴大隔離至5000人，據各家媒體報導，宏達電、鴻海都已經陸續啟動防疫措施，居住桃園員工即日起實施居家遠端上班。宏達電新店廠區已經採取50%員工居家上班分流措施，暫定至少實施至本周五(29日)；鴻海證實已通知員工不能跨區域上班。

宏達電傳出，董事長王雪紅昨晚10時發出內部信，決定啟動緊急防疫應變措施，桃園廠區員工全數居家上班，另停止新店、桃園廠區往返，會發放員工口罩，進入工廠者也須全程配戴口罩。

另ET Today指出，有鴻海員工爆料，人資主管昨晚在微信群組通知，居住桃園的員工今起實施在家上班，不用進入廠區工作，並要求填寫在家上班申請表。且鴻海從上周提前部署，防疫升級，要求所有員工每天進入廠區前採集口水檢測，像是土城總部廠區、中國大陸富士康鄭州廠區全都啟動大規模檢測。

鴻海則證實，為避免跨區移動增加感染風險，須跨區域上班的桃園員工改為桃園在地上班，如有例外會再視情況居家上班。此外各廠提升防疫等級，啟動網格化分流上班，廠區間接駁車暫停、跨廠會議改以視訊為主，各廠公共區域的消毒等級和頻率也提升。但郭台銘辦公室同時回應，唾液快篩檢測基仍屬於測試階段，相關使用僅屬於個人及相關測試進行，並未對外開放。

(中時新聞網)