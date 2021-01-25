弘光科大國際溝通英語系校友林工萬，國中成績不佳，高中念進修部半工半讀，大學爭取到美國當交換生，畢業後頻換工作，後來靠著流利英語及高中機械科基礎，進入丹麥風力發電公司工作，累積經驗後，被同業挖角合開公司創業，薪水翻了好幾倍。他回校分享經驗告訴學弟妹，學好語言、認真投入，才能替自己開創未來。
國際溝通英語系系主任鄭景媚表示，林工萬在大學念進修部，白天上班，擔任過貨車司機、木工、加油站員工等，依舊保持成績優異，更值得嘉許的是勇於爭取學海飛颺計畫，領取補助到美國肯特州立大學(Kent State University)當交換生一學期，英文能力大幅提升。
林工萬表示，他國中成績不好，但不想荒廢學業，高中時選擇念沙鹿高工機械科進修部，白天打工賺錢累積經驗，也學一技之長，後來就讀弘光科大國際溝通英語系，平時主動參加英語社團練習聽力、說話，增加英文能力。當年看到學校公告學海飛颺計畫，發現自己符合資格極力爭取，順利到美國肯特州立大學當交換生，融入全英文的環境習慣講英文後，口說能力果然大大提升。
林工萬大學畢業之初對於未來懵懂，不斷換工作，靠著語文優勢，曾經考過空服員，也考上英文導遊到旅行社上班，擔任義大利老闆私人助理、任職貿易公司業務，甚至遠赴日本做派遣工程師，多方嘗試發現這些工作都不是自己喜歡的，薪水也不高，因此，做不久就想換工作，後來還興起想當警察念頭。
林工萬指出，人生低潮時看到丹麥外商風力發電公司在徵才，高中唸過機械科，抱著試試看的心情，沒想到，經過兩次英文面試順利晉級，後來遠赴丹麥實習風力發電組裝一個月半，全部通過考核，才進入風力發電的領域。他說，雖然換過很多工作，但是不管做什麼都很投入，認真嘗試努力過，才知道適不適合。
林工萬強調，英文能力領先其他人，出社會找工作便贏了另一半不會說英文的人，才讓他進入外商公司上班。在丹麥風力發電公司上班時，拉高壓電線，爬電桿，做了很多沒做過的事。1年半後，在同業的挖角下創立公司，自己接案子，對外溝通還是常常需要講英文，薪水更從原本畢業後每個月2萬多元到現在年薪破百萬。
林工萬說，畢業後一路跌跌撞撞，勇於嘗試各種工作，也善用零碎時間進修，讓自己持續進步。他舉例，在日本工作時，便利用吃早餐的時間學習日文對話，平常聽到不懂得英文單字，就拿起手機查詢，養成隨手去查的習慣，不用刻意的背就能增加很多外文詞彙，「每一個工作、每一個階段我都努力過，沒有白費，只要企圖心強，就可以創造出無可取代的職場價值。」
(中時 )
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