弘光科大英語系校友林工萬畢業後靠語言能力進入丹麥風力發電公司工作。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科大英語系校友林工萬畢業後靠語言能力進入丹麥風力發電公司工作。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科大國際溝通英語系校友林工萬，國中成績不佳，高中念進修部半工半讀，大學爭取到美國當交換生，畢業後頻換工作，後來靠著流利英語及高中機械科基礎，進入丹麥風力發電公司工作，累積經驗後，被同業挖角合開公司創業，薪水翻了好幾倍。他回校分享經驗告訴學弟妹，學好語言、認真投入，才能替自己開創未來。

國際溝通英語系系主任鄭景媚表示，林工萬在大學念進修部，白天上班，擔任過貨車司機、木工、加油站員工等，依舊保持成績優異，更值得嘉許的是勇於爭取學海飛颺計畫，領取補助到美國肯特州立大學(Kent State University)當交換生一學期，英文能力大幅提升。

林工萬表示，他國中成績不好，但不想荒廢學業，高中時選擇念沙鹿高工機械科進修部，白天打工賺錢累積經驗，也學一技之長，後來就讀弘光科大國際溝通英語系，平時主動參加英語社團練習聽力、說話，增加英文能力。當年看到學校公告學海飛颺計畫，發現自己符合資格極力爭取，順利到美國肯特州立大學當交換生，融入全英文的環境習慣講英文後，口說能力果然大大提升。

林工萬大學畢業之初對於未來懵懂，不斷換工作，靠著語文優勢，曾經考過空服員，也考上英文導遊到旅行社上班，擔任義大利老闆私人助理、任職貿易公司業務，甚至遠赴日本做派遣工程師，多方嘗試發現這些工作都不是自己喜歡的，薪水也不高，因此，做不久就想換工作，後來還興起想當警察念頭。

林工萬指出，人生低潮時看到丹麥外商風力發電公司在徵才，高中唸過機械科，抱著試試看的心情，沒想到，經過兩次英文面試順利晉級，後來遠赴丹麥實習風力發電組裝一個月半，全部通過考核，才進入風力發電的領域。他說，雖然換過很多工作，但是不管做什麼都很投入，認真嘗試努力過，才知道適不適合。

林工萬強調，英文能力領先其他人，出社會找工作便贏了另一半不會說英文的人，才讓他進入外商公司上班。在丹麥風力發電公司上班時，拉高壓電線，爬電桿，做了很多沒做過的事。1年半後，在同業的挖角下創立公司，自己接案子，對外溝通還是常常需要講英文，薪水更從原本畢業後每個月2萬多元到現在年薪破百萬。

林工萬說，畢業後一路跌跌撞撞，勇於嘗試各種工作，也善用零碎時間進修，讓自己持續進步。他舉例，在日本工作時，便利用吃早餐的時間學習日文對話，平常聽到不懂得英文單字，就拿起手機查詢，養成隨手去查的習慣，不用刻意的背就能增加很多外文詞彙，「每一個工作、每一個階段我都努力過，沒有白費，只要企圖心強，就可以創造出無可取代的職場價值。」

(中時 )