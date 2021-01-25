高價股期間內同樣隨大盤創新高價，股王之爭，八千金榮景，準千金行情，外資也頻頻敲邊鼓，台積電高喊上千元，鴻海獲外資按讚喊上150元，其股價更在上周五創下3年多高價、市值攀至1.68兆元。而在距離農曆封關倒數10個交易日，統計過去15年農曆年表現，封關前一周指數大體呈現震盪整理，年後1周指數平均漲幅達0.9%，年後1個月大盤上漲機率更逼近9成。

目前外資部分，22日轉賣超343.51億元，元月仍買超93億元，而在1月4日外資買超量能寫下史上第14大，1月22日外資賣超量能也創史上第十大。

鴻海集團轉投資半導體設備商京鼎周一將舉行法人說明會，預期京鼎將受惠於半導體先進製程產能擴增，且聯電、聯發科法說同在27日線上舉行，加上本周進入美股超級財報周，臉書、蘋果、特斯拉將在美東時間27日公告上季財報，預計將持續釋放樂觀訊息，然國內疫情有擴大跡象，勢必對台股將有造成一定衝擊。法人分析，新台幣目前維持升值走勢，顯示資金動能仍正向；投信、政府基金近期在集中市場維持加碼，不過外資在現貨市場買超趨緩，顯示土洋近期走勢不同。整體而言，台股仍維持多方格局，但選股難度增加。然盤面權值股與中小型個股維持健康輪動，大盤多頭格局未變，預期上半周台股可能震盪觀望，若美股科技股展望報佳音，指數有機會再度向上。

統一投顧董事長黎方國則認為，外資去年賣超5000億元，現在銀彈滿手，今年會認錯回補；另外散戶放空100多萬張，在3月股東會前一定會回補，外資加融券讓多頭行情不會結束，看好紅包行情。第一投顧董事長陳奕光則表示，中長期高點不預設，但以目前年線乖離率30%，距歷史高點33%只差一點，乖離率過大一旦拉回，震盪會很大。

第一金投顧協理黃奕銓指出，由於年關將至，連假前恐會碰到資金收回賣壓，須控制好資金水位與風險，投資上選擇數字好、評價低、且展望正向的個股來操作，車用概念股及半導體概念股還是為後市觀察重點。日盛高科技基金經理人林佳興也表示，從趨勢及題材面觀察，高速運算、5G相關、Wi-Fi 6及ABF載板等產業長線利多發酵，台股建議先不預設高點，長假前高檔震盪難免，具趨勢題材的電子股有望成為盤面焦點。

統一投顧研究部主管廖婉婷表示，整體多頭格局不變。選股聚焦半導體、IC設計、漲價概念股、蘋概股、工具機、汽車及腳踏車等財報利多及展望佳的業績題材股。

(時報資訊)