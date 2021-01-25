處理器龍頭英特爾（Intel）上周四表示，直到2023年多數產品依然會在自家生產，受到英特爾（Intel）委外代工政策不如預期，台積電(2330)今天早盤開低走低，一度大跌23元至626元，跌幅逾3.3%，並跌落五日線。

台積電美國存託憑證(ADR)收跌，台積電ADR收在129.14美元，跌5.02美元，跌幅3.74%，換算每股約為台幣733元。

台積電上周四盤中股價創下679元天價，但隨著英特爾（Intel）委外代工政策不如預期，加上外資近期逢高調節，股價連續第二天未再創新高，呈現漲多壓回整理之格局。外資法人22日賣超台積電約6.1萬張排名第1，外資已經連續3個交易日賣超台積電達8.44萬張。

英特爾（Intel）上周表示，直到2023年多數產品依然會在自家生產，部分人士擔憂台積電大單恐落空。

另一方面，車用晶片短缺、導致車廠被迫進行減產，傳出日、美、德等汽車生產強國已向台灣求援，希望台灣能增產晶片以早日紓解短缺問題。台積電回應日媒指出，「滿足車用需求是該公司的最優先事項」。

英特爾即將上任的執行長季辛格（Pat Gelsinger）日前在法人說明會中表示，未來將採雙軌制生產，將更加依賴委外代工，但2023年晶片仍將以自行生產為主，引發市場聯想英特爾委外台積電代工政策不如預期。

不過台積電挾著製程技術持續領先優勢，包括蘋果（Apple）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）與聯發科等大廠積極下單，需求仍非常強勁。

台積電第1季營運展望樂觀，預期在高效能運算需求強勁，加上車用市場復甦，單季營收可望達127億至130億美元，季增約1.3%，可望續創歷史新高紀錄。

展望今年，台積公司預期，晶圓代工業將成長約10%，台積電營運表現仍將優於業界水準，今年美元營收將成長約15%。長期來看，在5G與高效能運算應用市場可望長期成長驅動下，台積電2020年至2025年營收年複合成長率將達10%至15%。

台積電並將今年資本支出拉高到250億~280億美元，相較於2020年資本支出約172.4億美元，等於年增45%~62%，並再創新高。

(時報資訊)